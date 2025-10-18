Золото и кожа. Компания Vertu вернулась на рынок смартфонов с новой моделью

Британская компания Vertu вернулась на рынок смартфонов с новой моделью. О выходе устройства сообщается на сайте компании.

Фото с сайта компании Vertu

Напомним, Vertu была одним из главных производителей телефонов премиум-класса, но затем ушла с рынка. Последние устройства люксового бренда вышли в конце 2010-х годов. В октябре 2025 года Vertu вернулась со смартфоном Agent Q. Стоимость базовой версии девайса начинается с 5,1 тысячи евро и заканчивается 104 тысячами евро.

Аппарат выделяется корпусом из стали, некоторые внутренние детали изготовлены из золота. Снаружи устройство Vertu отделано кожей аллигатора. Каждый смартфон собирается вручную. Владельцу аппарата доступен круглосуточный консьерж-сервис. Продают новые девайсы только в лондонском универмаге Harrods.

Agent Q получил 6,02-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 герц. Гаджет имеет флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Supreme, 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти. На задней панели телефона расположена тройная камера с объективами разрешением 64, 50 и 50 мегапикселей. Устройство получило аккумулятор емкостью 5 тысяч 565 миллиампер-часов и проводную зарядку мощностью 65 ватт.