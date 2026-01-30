00:21
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Техноблог

Xiaomi выпустила лимитированный Redmi Pad 2 Pro в стиле «Гарри Поттера»

Компания Xiaomi представила лимитированную версию планшета Redmi Pad 2 Pro в стиле франшизы «Гарри Поттер». Он предназначен исключительно для китайского рынка и ориентирован на поклонников бренда и коллекционеров.

Планшет Redmi Pad 2 Pro Harry Potter Edition выполнен в синей цветовой гамме с декоративными элементами, отсылающими к миру волшебства, и отличается расширенным комплектом поставки. В набор входят сумка с ремешком, защитная обложка, стилус с дизайном волшебной палочки и набор тематических наклеек.

С точки зрения технических характеристик лимитированная версия полностью повторяет стандартную модель. Планшет оснащен 12,1-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7s Gen 4 и аккумулятором емкостью 12000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.

Устройство предлагается в единственной конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти примерно на 500 юаней дороже обычной версии. Информации о возможном выходе Harry Potter Edition за пределами Китая пока нет.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/359853/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
О каждом есть данные: сотрудники ГУОБДД приступили к несению службы с планшетами
Корпорация Xiaomi выпустила легкий и тонкий пауэрбанк для iPhone
В чем смысл? Режиссер фильмов о Гарри Поттере высказался о новой адаптации
HBO показал детей Уизли из нового сериала о Гарри Поттере
HBO объявил еще несколько актеров на роли в новом сериале о Гарри Поттере
Xiaomi выпустила «умный» дверной замок с датчиком уникального рисунка вен пальца
HBO показала главных героев нового сериала «Гарри Поттер»
Xiaomi выпустила первый смартфон на собственном чипе XRING 01
Звезда франшизы «Гарри Поттер» Рэйф Файнс сыграет в новом фильме «Голодных игр»
Линейку аксессуаров в стиле франшизы «Гарри Поттер» выпустила компания Xiaomi
Популярные новости
Только безмозглый человек верит в&nbsp;безопасность WhatsApp, заявляет Павел Дуров Только безмозглый человек верит в безопасность WhatsApp, заявляет Павел Дуров
Первый гаджет, выпущенный в&nbsp;2026&nbsp;году, представила корпорация Apple Первый гаджет, выпущенный в 2026 году, представила корпорация Apple
Samsung представила эксклюзивный Galaxy Z&nbsp;Flip7 Olympic Edition Samsung представила эксклюзивный Galaxy Z Flip7 Olympic Edition
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
31 января, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 января, пятница
23:38
Xiaomi выпустила лимитированный Redmi Pad 2 Pro в стиле «Гарри Поттера»
23:13
Сезон чемпионата Кыргызстана по футболу начнется 1 марта
22:41
Бишкекчан приглашают на концерт органной музыки
22:32
В Бишкеке произошел пожар в здании завода
22:26
Дочь Толомуша Океева выпустила книгу о фильме отца