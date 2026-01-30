Xiaomi выпустила лимитированный Redmi Pad 2 Pro в стиле «Гарри Поттера»

Компания Xiaomi представила лимитированную версию планшета Redmi Pad 2 Pro в стиле франшизы «Гарри Поттер». Он предназначен исключительно для китайского рынка и ориентирован на поклонников бренда и коллекционеров.

Планшет Redmi Pad 2 Pro Harry Potter Edition выполнен в синей цветовой гамме с декоративными элементами, отсылающими к миру волшебства, и отличается расширенным комплектом поставки. В набор входят сумка с ремешком, защитная обложка, стилус с дизайном волшебной палочки и набор тематических наклеек.

С точки зрения технических характеристик лимитированная версия полностью повторяет стандартную модель. Планшет оснащен 12,1-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7s Gen 4 и аккумулятором емкостью 12000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.

Устройство предлагается в единственной конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти примерно на 500 юаней дороже обычной версии. Информации о возможном выходе Harry Potter Edition за пределами Китая пока нет.