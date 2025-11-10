Корпорация Xiaomi выпустила легкий и тонкий пауэрбанк для iPhone

Xiaomi выпустила легкий и тонкий внешний аккумулятор Super Slim Magnetic Power Bank 5000 на международном рынке. Устройство получило магнитный держатель, поддержку беспроводной зарядки и проводного питания.

Пауэрбанк выделяется габаритами 10,2×7х0,9 сантиметра при весе 122 грамма. Он поддерживает одновременную зарядку двух устройств. Магнитная площадка на лицевой панели обеспечивает беспроводную мощность до 15 ватт. За надежность крепления отвечают 17 неодимовых магнитов — Xiaomi заявляет, что сила фиксации в пять раз превышает вес iPhone 16. Порт USB-C на нижнем торце выдает до 22 ватт при проводном подключении.

Внутри установлен литий-кобальт-оксидный аккумулятор емкостью 5 тысяч миллиампер-часов. Заявлено сохранение до 80 процентов исходной емкости после 300 циклов зарядки. За безопасность отвечают два температурных датчика NTC, контролирующие нагрев и предотвращающие перегрузки. Уровень заряда отображается с помощью светодиодных индикаторов рядом с разъемом USB-C.

Стоимость Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank составила 22 евро. Пока доступна только черная версия, хотя в рекламных материалах также фигурируют синий, золотой и фиолетовый варианты.