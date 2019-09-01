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Техноблог

Кроссовки с автоматической шнуровкой и голосовым управлением представила Nike

Фото Nike. Кроссовки Adapt Huarache

Кроссовки Adapt Huarache с автоматической шнуровкой и голосовым управлением представила компания Nike. Об этом сообщил портал @hi-tech.

В кроссовках используют технологию FitAdapt — маленькие двигатели автоматически затягивают скрытые шнурки, когда владелец засовывает в них ногу. Поэтому в них нет привычных шнурков. Управлять уровнем затягивания можно с помощью специальных кнопок на подошве.

Еще кроссовки подключаются к приложению на смартфоне по Bluetooth, так что в программе можно заранее выбрать несколько режимов и переключаться между ними.

Приложение также поддерживает управление затягиванием с помощью голосового ассистента Siri — можно сказать «Привет, Сири, затяни кроссовки». Появилось и вспомогательное приложение для часов Apple Watch, через них можно переключать уровень давления.

Кроссовки в первую очередь предназначены для спортсменов. Они адаптируются под внешние условия и периодически меняют уровень затягивания, чтобы не создавать лишнее давление на ногу.

Старт продаж кроссовок Nike Adapt Huarache запланирован на 13 сентября, цены пока нет.
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