Для тайных военных операций. В Китае создали беспилотник размером с комара

В Китае создали беспилотник размером с комара. Об этом сообщает South China Morning Post.

Уточняется, что лаборатория робототехники Национального университета оборонных технологий (NUDT) разработала БПЛА размером с комара для тайных военных операций.

Фото South China Morning Post

Миниатюрные бионические роботы особенно подходят для информационной разведки и специальных миссий на поле боя.

«У БПЛА по бокам корпуса, имеющего форму палочки, прикреплены два крошечных крыла листовидной структуры, а также три тонкие, как волос, «ноги», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что крошечные размеры дрона очень усложняют производство: датчики, силовые устройства, схемы управления и другие элементы должны умещаться в очень маленьком пространстве, «что требует сотрудничества между проектированием микроскопических устройств, материаловедения и бионики».

Небольшие дроны используют солдаты для безопасного исследования окружения: с помощью встроенной камеры и датчиков микродрон передает сигналы, уточняет издание.