00:23
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Техноблог

Для тайных военных операций. В Китае создали беспилотник размером с комара

В Китае создали беспилотник размером с комара. Об этом сообщает South China Morning Post.

Уточняется, что лаборатория робототехники Национального университета оборонных технологий (NUDT) разработала БПЛА размером с комара для тайных военных операций.

South China Morning Post
Фото South China Morning Post
Миниатюрные бионические роботы особенно подходят для информационной разведки и специальных миссий на поле боя.

«У БПЛА по бокам корпуса, имеющего форму палочки, прикреплены два крошечных крыла листовидной структуры, а также три тонкие, как волос, «ноги», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что крошечные размеры дрона очень усложняют производство: датчики, силовые устройства, схемы управления и другие элементы должны умещаться в очень маленьком пространстве, «что требует сотрудничества между проектированием микроскопических устройств, материаловедения и бионики».

Небольшие дроны используют солдаты для безопасного исследования окружения: с помощью встроенной камеры и датчиков микродрон передает сигналы, уточняет издание.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/333679/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Xiaomi выпустила «умный» дверной замок с датчиком уникального рисунка вен пальца
Французский автомобильный концерн Renault запустит в Украине производство дронов
Атака дронов на авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России — Трамп
В Китае нашли небоскреб, где все компании занимаются продажей краденных iPhone
Спецслужбам Кыргызстана показали новейшие военные разработки Росгвардии
Китайские ученые успешно провели эксперимент по искусственному вызову дождя
Выявлять нарушения ПДД при помощи дронов начали и на Иссык-Куле
Применять дроны для мониторинга дорожной обстановки начали в Чуйской области
Чуйские автоинспекторы нарушения ПДД будут выявлять с помощью дронов
Если отключить гаджет, то мозг человека станет на 10 лет моложе — исследование
Популярные новости
Вирус Godfather начал взламывать на&nbsp;Android банковские приложения Вирус Godfather начал взламывать на Android банковские приложения
Под угрозой личная безопасность. Произошла крупнейшая в&nbsp;истории утечка данных Под угрозой личная безопасность. Произошла крупнейшая в истории утечка данных
Meta разработает &laquo;умные&raquo; очки с&nbsp;ИИ в&nbsp;сотрудничестве с&nbsp;Prada Meta разработает «умные» очки с ИИ в сотрудничестве с Prada
В&nbsp;&laquo;умные&raquo; домофоны и&nbsp;видеонаблюдение в&nbsp;Бишкеке инвестируют $2,2 миллиона В «умные» домофоны и видеонаблюдение в Бишкеке инвестируют $2,2 миллиона
Бизнес
В&nbsp;колбасе &laquo;Тойбосс&raquo; не&nbsp;обнаружено ДНК свинины&nbsp;&mdash; результаты исследований В колбасе «Тойбосс» не обнаружено ДНК свинины — результаты исследований
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана Globus и Be Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана
24 июня, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 июня, понедельник
23:48
Для тайных военных операций. В Китае создали беспилотник размером с комара
23:24
Дочь Шавката Мирзиеева стала руководителем его администрации
23:01
Сборная Кувейта по футзалу не смогла вылететь в Кыргызстан на товарищеские матчи
22:44
Впервые в истории Международный олимпийский комитет возглавила женщина
22:23
Первые захватывающие снимки вселенной от гигантского телескопа в Чили