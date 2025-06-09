Компания Xiaomi представила «умный» дверной замок Smart Door Lock 2 Finger Vein Enhanced Edition с функцией идентификации пользователя по венам. Об этом сообщает портал ITHome.

Фото компании Xiaomi. Xiaomi выпустила «умный» дверной замок с датчиком уникального рисунка вен пальца

Ключевой особенностью новинки является усовершенствованная биометрическая система идентификации пользователя — замок распознает уникальный рисунок вен пальца. Такой метод, как отмечают в компании, обеспечивает более высокую точность и стабильность распознавания по сравнению с традиционными сканерами отпечатков, особенно в случае повреждений кожи или ее шелушения.

Устройство также оснащено встроенным видеоглазком нового поколения и системой ИИ-аналитики, которая автоматически фиксирует движение перед дверью и уведомляет пользователя через мобильное приложение. На внутренней панели замка размещен дисплей для локального контроля доступа.

Также замок укомплектован четырьмя инфракрасными излучателями и поддерживает разблокировку с помощью носимых устройств, таких как фитнес-браслеты и смарт-часы. После идентификации пользователю не требуется поворачивать ручку — система автоматически активирует замок.

Устройство подключается по Wi-Fi и интегрировано в фирменную платформу «умного» дома Xiaomi — Mi Home, что позволяет управлять замком удаленно и настраивать сценарии взаимодействия с другими устройствами экосистемы.

Smart Door Lock 2 Finger Vein Enhanced Edition в Китае предлагается за 1 тысячу 699 юаней.