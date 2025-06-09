00:18
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Техноблог

Xiaomi выпустила «умный» дверной замок с датчиком уникального рисунка вен пальца

Компания Xiaomi представила «умный» дверной замок Smart Door Lock 2 Finger Vein Enhanced Edition с функцией идентификации пользователя по венам. Об этом сообщает портал ITHome.

компании Xiaomi
Фото компании Xiaomi. Xiaomi выпустила «умный» дверной замок с датчиком уникального рисунка вен пальца

Ключевой особенностью новинки является усовершенствованная биометрическая система идентификации пользователя — замок распознает уникальный рисунок вен пальца. Такой метод, как отмечают в компании, обеспечивает более высокую точность и стабильность распознавания по сравнению с традиционными сканерами отпечатков, особенно в случае повреждений кожи или ее шелушения.

Устройство также оснащено встроенным видеоглазком нового поколения и системой ИИ-аналитики, которая автоматически фиксирует движение перед дверью и уведомляет пользователя через мобильное приложение. На внутренней панели замка размещен дисплей для локального контроля доступа.

Также замок укомплектован четырьмя инфракрасными излучателями и поддерживает разблокировку с помощью носимых устройств, таких как фитнес-браслеты и смарт-часы. После идентификации пользователю не требуется поворачивать ручку — система автоматически активирует замок.

Устройство подключается по Wi-Fi и интегрировано в фирменную платформу «умного» дома Xiaomi — Mi Home, что позволяет управлять замком удаленно и настраивать сценарии взаимодействия с другими устройствами экосистемы.

Smart Door Lock 2 Finger Vein Enhanced Edition в Китае предлагается за 1 тысячу 699 юаней.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/331898/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Xiaomi выпустила первый смартфон на собственном чипе XRING 01
В Китае нашли небоскреб, где все компании занимаются продажей краденных iPhone
Если отключить гаджет, то мозг человека станет на 10 лет моложе — исследование
Стали известны смартфоны Xiaomi, которые обновят до HyperOS 2.1 на Android 15
Незаконный ввоз техники Apple в Кыргызстан выявили таможенники
Корпорация Xiaomi разработает процессор для использования в смартфонах
Apple упростила поиск потерянных гаджетов и багажа
Дети в Сети. Ввести родительский контроль в гаджетах предлагает Минцифры
Чрезмерное увлечение смартфоном или телевизором сокращает жизнь — исследование
Пауэрбанк-спинер с ручной зарядкой создали в Индии
Популярные новости
В&nbsp;провинции Китая Хайнань ослабят государственную цензуру в&nbsp;интернете В провинции Китая Хайнань ослабят государственную цензуру в интернете
Названы модели Apple Watch, которые получат обновление watchOS&nbsp;26 Названы модели Apple Watch, которые получат обновление watchOS 26
Узбекистан планирует вывести на&nbsp;орбиту свой научно-технический спутник Узбекистан планирует вывести на орбиту свой научно-технический спутник
Французский автомобильный концерн Renault запустит в&nbsp;Украине производство дронов Французский автомобильный концерн Renault запустит в Украине производство дронов
Бизнес
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
10 июня, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 июня, понедельник
23:38
Xiaomi выпустила «умный» дверной замок с датчиком уникального рисунка вен пальца
23:07
Беспорядки в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии подает в суд на Трампа
22:48
В Санкт-Петербурге двое мужчин напали на гражданина Кыргызстана
22:23
Молодежный театр «Учур» из Кыргызстана представит в Казани свой спектакль
22:01
Ремонт теплосети в Бишкеке. Закрывается участок улицы Жукеева-Пудовкина