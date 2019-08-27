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Техноблог

Кладбище из нескольких тысяч новых Mercedes-Benz обнаружили в Германии

Фото Automobilwoche. Автомобили с дефектными деталями

Проблемы с поставщиками комплектующих привели к появлению в Германии кладбища с новыми кроссоверами Mercedes-Benz. Об этом сообщило издание «За рулем».

Сразу девять тысяч машин заняли взлетно-посадочную полосу бывшего военного аэродрома в Альхорне под Бременом. Речь о моделях GLE и GLS последнего поколения, выпуск которых налажен в США.

Из-за проблем у поставщиков бамперов и сидений на автомобили установили дефектные детали. В таком виде передавать машины клиентам в Европе Mercedes-Benz не стал и организовал временную стоянку, куда перевез все подлежащие устранению недостатков кроссоверы.

Daimler не в первый раз использует аэродром в Альхорне для хранения машин. Раньше там временное пристанище нашли дизельные модели, которые потребовали доработки двигателей.
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