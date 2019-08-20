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Техноблог

Линейку «модных» кнопочных телефонов представил бренд Supreme

Фото The Verge. Кнопочные телефоны Supreme Burn Phone

Американский бренд уличной одежды Supreme выпустил новый каталог одежды на следующий сезон, в котором среди прочих аксессуаров оказался телефон Burner Phone, сообщило издание The Verge.

Устройство получилось скромным. Из стандартов связи поддерживается только 3G, есть VGA-камера, 128 мегабайт встроенной памяти.

Диагональ дисплея 2,4 дюйма. Supreme прилагает к телефону карту памяти на 16 гигабайт. На выбор доступны модели в красном или черном корпусе.

The Verge считает, что гаджет стал переработанной версией телефона компании Blu — Zoey 2.4.

Цена телефона не уточняется. Издание полагает, что она может оказаться неадекватна характеристикам устройства, вспоминая лимитированный «кирпич» Supreme за $30. В то же время бренд уже выпускал собственную электронику не по завышенной цене.
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