Линейку «модных» кнопочных телефонов представил бренд Supreme

Американский бренд уличной одежды Supreme выпустил новый каталог одежды на следующий сезон, в котором среди прочих аксессуаров оказался телефон Burner Phone, сообщило издание The Verge.
Устройство получилось скромным. Из стандартов связи поддерживается только 3G, есть VGA-камера, 128 мегабайт встроенной памяти.
Диагональ дисплея
The Verge считает, что гаджет стал переработанной версией телефона компании Blu — Zoey 2.4.
Цена телефона не уточняется. Издание полагает, что она может оказаться неадекватна характеристикам устройства, вспоминая лимитированный «кирпич» Supreme за $30. В то же время бренд уже выпускал собственную электронику не по завышенной цене.