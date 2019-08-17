Захватывающее видео из кабины F-16 показали ВВС США

Демонстрационная эскадрилья ВВС США «Буревестники» опубликовала ролик с видом из кабины пилота истребителя F-16 в ходе воздушного шоу Abbotsford в Канаде. Об этом сообщил Defence Blog.

Записью поделился один из пилотов «Буревестников» майор Рэй Джеффрой в личном Instagram. На записи самолеты выполняют фигуру креста, пролетая одновременно через одну точку в разных направлениях.

«Буревестники» — авиационная демонстрационная эскадрилья, которая выполняет воздушные фигуры высшего пилотажа на специально окрашенных реактивных самолетах, демонстрируя возможности разработок ВВС США по всему миру. Эскадрилья создана в 1953 году. С 1982 года официальным летательным аппаратом группы стал истребитель F-16.