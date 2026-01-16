11:37
Происшествия

Истребитель США подал сигнал бедствия в небе над Японией и пропал с радаров

Американский истребитель пятого поколения подал сигнал бедствия в небе над Японией и пропал с радаров в Тихом океане.

Военно-воздушные силы США и Японии подняты по тревоге в связи с исчезновением новейшего многофункционального истребителя пятого поколения F-35A Lightning II. Инцидент произошел над акваторией Тихого океана вскоре после того, как борт, пролетая над территорией Японии, подал сигнал бедствия «7700». Он свидетельствует о критической неисправности или о возникновении аварийной ситуации, требующей немедленного вмешательства экстренных служб.

По данным мониторингового сервиса Flightradar, через несколько минут после подачи тревожного сигнала связь с самолетом полностью прервалась, и он исчез с экранов радаров.

На данный момент судьба пилота и причины крушения остаются неизвестными.

Истребитель-бомбардировщик F-35A Lightning II — модификация многофункционального борта пятого поколения. Первый полет состоялся в 2006 году, а в 2016-м самолет поступил на вооружение ВВС США. Предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных целей. Способен нести термоядерные бомбы B61-12.
