Лучшие фото 2019 года, сделанные на iPhone, выбрала компания Apple

Жюри подвело итоги ежегодного конкурса IPPAWARDS среди фотографов. Участвовать в нем может любой, у кого есть iPhone, сообщил портал @hi-tech.

В 2019 году жюри выбрало одного победителя конкурса и присудило три дополнительные награды в общей категории.

Фото Габриэлла Кильяно. Молодая африканская девушка с ребенком. Гран-при конкурса IPPAWARDS

Автором лучшей работы стал итальянец Габриэлла Кильяно (Gabriella Cigliano), который сфотографировал на iPhone X молодую девушку с ребенком во время путешествия по Африке.

Еще тремя призерами конкурса стали Диого Лаге из Португалии, Юлия Ибраева из России и Пэн Хао из Китая.