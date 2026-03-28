«Непрочитанный» город: как фотографы исследуют Бишкек

Город можно изучать не только через исследования и урбанистику, но и через камеру, внимательно вглядываясь в повседневность. В Бишкеке такой подход постепенно оформляется в формат фотодрейфов — совместных прогулок, во время которых учатся замечать детали и иначе видеть привычное пространство.

О том, как появилась идея и что она дает участникам, рассказывает фотограф и урбанист Эльдар Нурманбетов.

— Как появилась идея фотодрейфа? Почему выбрали именно такой формат?

— Идея фотодрейфа возникала довольно естественно. Нам нужно было придумать какой-то «интертеймент» для фотографов. А совместные вылазки, во-первых, дают повод выйти и поснимать, а во-вторых, объединяют людей в общем деле.

Перед началом мы даем задания — объекты, которые нужно сфотографировать. Но это, скорее, инструмент, благодаря которому легче вовлечься в процесс, и задания делают фотодрейф интереснее, превращая его в некий квест. После мы встречаемся в заранее оговоренном месте и обсуждаем, как проходил процесс.

— Бишкек часто воспринимается как транзитный или «непрочитанный» город. Может ли фотография помочь его «прочитать»?

— Бишкек действительно во многом остается «непрочитанным». В нем столько интересного, столько нерассказанных сюжетов! И кто, если не мы, будет это фиксировать? Да, бывает, что люди могут закрываться от камер — это связано со стеснением и непониманием. Но со временем, когда стрит-фотография будет более узнаваема как жанр, отношение станет терпимее.

— Что фотодрейф показывает о городе такого, чего не видно в повседневной спешке?

— Он показывает истории в более детальном взгляде. Ведь чаще всего люди ходят, не вглядываясь в то, что происходит вокруг них. А происходит целая жизнь.

— Как бы вы описали Бишкек через объектив участников — он, скорее, хаотичный, живой, развивающийся?

— Все вместе и даже больше. Современный Бишкек — это очень молодой город. Он только начал расти, обретая свою форму и голос. А это самое время для фиксации. Мы стараемся «поймать» как можно больше моментов этого состояния взросления.

— Это больше про искусство, досуг или все-таки про осознанное взаимодействие с городской средой?

— Скорее, все вместе. Участники занимаются искусством, снимая городское пространство, но в совместном формате это становится более увлекательным процессом. К тому же это дополнительный досуг.

— Какие городские проблемы становятся особенно заметны через камеру участников?

— Каждая фотография — целая история. И обычно она многослойная. В том числе в ней могут проявляться проблемы, которые невооруженным взглядом, скорее всего, не заметишь. Стрит-фотография работает с социальной средой, и поэтому проблемы касаются социума.

— Кто приходит на фотодрейфы — это уже сформировавшееся сообщество или каждый раз новые люди?

— Сейчас мы в процессе сбора костяка сообщества, но мы хотим быть открытыми для всех.

— Можно ли участвовать без опыта в фотографии?

— Фотография — самый доступный вид искусства, поэтому участвовать могут все. Здесь важнее взгляд, чем техника.

— Можно ли назвать фотодрейф новым форматом для Бишкека?

— Не могу однозначно ответить на этот вопрос, так как мы только начали. Возможно, были и другие, но мы точно одни из первых.

— В какой момент вы поняли, что это не просто прогулка, а что-то большее?

— Когда стало формироваться комьюнити вокруг этого процесса.

— Как бы вы сформулировали главную идею фотодрейфа?

— Это способ объединить сообщество стрит-фотографов через совместное исследование города.