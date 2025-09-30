15:43
Мэрия Бишкека получила космические снимки города: для чего они нужны

Заказаны и получены актуальные космические снимки, охватывающие не только территорию самого Бишкека, но и прилегающие участки общей площадью 2 тысячи 500 квадратных километров. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, «получение качественных космоснимков — трудоемкий процесс, включающий не только интеграцию высокотехнологичного космического оборудования, но и тщательную, многоступенчатую обработку данных».

Эти изображения обеспечивают высокоточное и оперативное визуальное представление территории, что позволяет:

  • провести детальный анализ городской инфраструктуры, застройки и планировки;
  • оценить состояние и динамику использования земельных ресурсов;
  • выявить проблемные участки, зоны роста и перспективные направления градостроительного развития;
  • сформировать комплексные рекомендации для дальнейшего стратегического планирования и улучшения городской среды.

Применение космических снимков значительно повышает качество и полноту градостроительного анализа, обеспечивая его объективность и соответствие современным требованиям, добавили в пресс-службе.
