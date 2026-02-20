Этим можно любоваться бесконечно: самые лучшие в мире кадры дикой природы

Жюри Sony World Photography Awards объявило победителей в категории «Дикая природа», представив лучшие фотографии животных и природных пейзажей.

Конкурс, организованный World Photography Organisation при поддержке Sony, проводят 19-й раз. Он считается одной из самых престижных премий в фотографии.

В этом году на конкурс подали более 430 тысяч работ из более чем 200 стран и территорий.

Победителем в категории «Мир природы и дикая природа» стал Клаус Хеллмих.

Фото Клаус Хеллмих. Арктическая лиса в метели

Голубая арктическая лиса в метель. Фотографию сделали на полуострове Варангер, Норвегия.

В шорт-лист конкурса вошли еще десять работ.

Фото Сэмюэля Раунда. Без названия

Оленя сфотографировали в Чарлекоте, графство Уорикшир, Великобритания.

Фото Даичи Шимада. Вы хорошие друзья?

Фото Стэна Бумана. Машущая лапкой белка

Фотографу потребовалось более 40 часов и 4 тысячи снимков, чтобы получить этот снимок.

Фото Скотта Портелли. Слои

Тюлени Уэдделла процветают в одной из самых суровых сред обитания на планете. Эти крупные млекопитающие, распространенные по всей Антарктиде, имеют толстый слой меха и подкожного жира, которые служат одновременно запасом пищи и теплоизоляцией. Они выходят на льдины, чтобы отдохнуть перед охотой в ледяных глубинах Антарктиды.

Фото Тима Манси. Без названия

В горах Болгарии происходит конфликт между грифом-стервятником и шакалом.

Фото Кевина Ши. Power Bite

Чилийский регион Торрес-дель-Пайне славится потрясающими пейзажами и является домом для свирепого хищника — пумы. Эти величественные животные питаются в основном гуанако. Фотограф несколько дней наблюдал за самкой и двумя ее детенышами, прежде чем стал свидетелем охоты.

Фото Вишала Навина. Ночной троп Хорнера

Фотограф терпеливо ждал, пока африканский буйвол отразится в темной воде. Сильный контровой свет превратил его в сияющий силуэт и подчеркнул изгиб рогов. Длительная выдержка также запечатлела летучую мышь, чей полет выглядел как призрачная ленточная форма.

Фото Хуаджин Суна. Коронация короля

На рассвете новоиспеченный «король милу» возвышается среди отдыхающего стада самок, торжественно ревя. Позади него восходящее солнце подчеркивает его величественный силуэт, словно венчая его дикую силу и славу.

Молодые детеныши морских слонов, или «отлученные от матери», собираются у природных каменных бассейнов на Фолклендских островах, используя спокойные воды для тренировки плавания и ныряния, пока не будут готовы выйти в открытое море.

Фото Элизабет Йичэн Шен. Шалости рядом с ней

Вскоре после утренних игр котят мать кота Палласа вернулась с грызуном. Первый, кто добежал до нее, забрал добычу. На этом снимке яркие, озорные глаза малыша показывают, как начинает проявляться его характер.