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Рекорд: клип Queen стал самым старым видео на YouTube с миллиардом просмотров

Фото Depositphotos. Рок-группа Queen

Музыкальный клип легендарной группы Queen на песню Bohemian Rhapsody стал самым популярным роликом, выпущенным до 1990 года. Об этом сообщил портал hi-tech.

Оригинальный клип выпустили еще в 1975-м. На официальном YouTube-канале группы его опубликовали в 2008 году.

Двое из оставшихся в составе Queen музыкантов Брайан Мэй и Роджер Тейлор поблагодарили всех, кто поддерживал группу и помог ей преодолеть эту отметку.

«Для нас большая честь, что Bohemian Rhapsody преодолела порог в миллиард просмотров на YouTube. Мы хотим поблагодарить всех и отпраздновать это с нашими невероятными фанатами по всему миру, создав три новых клипа на наши песни с вашим участием!» — заявили они.

Bohemian Rhapsody после выхода стала одной из самых популярных композиций Queen. Журнал Rolling Stone включил ее в список 500 лучших песен всех времен. До этого миллиардную отметку на YouTube преодолевали в основном современные поп-исполнители, например, Эд Ширан, Адель, Шакира, Тейлор Свифт.
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