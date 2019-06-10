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Техноблог

Секретный самолет готовится к первому полету в США

Фото facebook.com/socalairshowreview2

Самолет Celera 500L в форме пули, разработкой которого около 10 лет секретно занимается американская компания Otto Aviation, появился в аэропорту Южной Калифорнии в США. Об этом сообщил портал The War Zone.

По его данным, испытания самолета уже провели и сейчас его готовят к первому полету. Назначение разработки неизвестно, но портал считает, что это изменит рынок коммерческих авиаперевозок.

Самолетом управляет один летчик. Celera 500L сможет взлетать с любого аэродрома и развивать скорость свыше 800 километров в час. Расход топлива — примерно 4 литра на 50–70 километров.
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