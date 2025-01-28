Авиакрушение в Актау. Самолеты Узбекистана изменили воздушные маршруты

Самолеты авиакомпании Uzbekistan Airways с 20 января стали летать в Европу, обходя воздушное пространство России. Об этом сообщает АН Podrobno.uz.

Отмечается, что маршруты рейсов изменены согласно отчету Европейского агентства безопасности полетов (EASA), где сообщалось о рисках полетов на европейской территории РФ.

Теперь маршрут проходит через Азербайджан и Турцию. Такое изменение повлияло на продолжительность рейсов.

«Естественно, это удлиняет рейс на 30-40 минут в одну сторону и влечет дополнительные расходы для компании. Несмотря на это, мы не повышали тарифы, потому что это форс-мажорная ситуация, и пассажир не должен за нее отвечать», — отметил председатель правления авиакомпании Шухрат Худайкулов.

Решение принято специальной комиссией из представителей Минобороны, Минтранса, Узавиации и других ведомств под руководством премьер-министра Узбекистана после трагического инцидента — авиакрушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау.

По словам главы Uzbekistan Airways, маршруты полетов выбирают не авиакомпании, а авиационные власти страны. На данный момент воздушное пространство Украины и европейской части России, а также горные районы Азии считаются небезопасными для перелетов.