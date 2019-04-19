Mercedes-Benz показал компактный семиместный кроссовер

На автосалоне в Китае состоялась премьера концепта нового внедорожника Mercedes-Benz GLB. Об этом сообщило издание «За рулем».

По его данным, концепт GLB скоро пойдет в серию под тем же названием и с той же внешностью.

Длина автомобиля 4,62 метра , благодаря чему в салоне кроссовера достаточно места для семи пассажиров, которые могут расположиться на трех рядах сидений. В Mercedes-Benz заявили, что в третьем ряду достаточно просторно для комфортных поездок двух людей среднего роста.

Маленький мускулистый внедорожник с четкими линиями и короткими свесами. Серьезности внешности GLB придают черные защитные накладки на бамперах, порогах и колесных арках, в которых разместились 17-дюймовые колеса с внедорожными шинами BF Goodrich. Автомобиль отличается дополнительными светодиодными фарами и черным багажником на крыше.

Под капотом Mercedes—Benz GLB находится 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 227 лошадиных сил.

«Мы спросили себя, есть ли еще место между моделями GLA и GLC в нашей линейке внедорожников. Концепт GLB является ответом на этот вопрос. Он демонстрирует креативные идеи, которые у нас есть и для этого сегмента», — заявила член правления Daimler AG Бритта Сигер.

Как ожидается, выпуск нового Mercedes—Benz GLB начнут уже в 2020 году.