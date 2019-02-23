Самый прочный в мире смартфон выпустила компания DarkMatter Group

Компания DarkMatter Group представила смартфон Katim R01, который, по утверждению производителей, является самым прочным в мире. Об этом сообщил ее официальный сайт.

Гаджет может работать в экстремальных полевых условиях. Он защищен по двум военным стандартам, имеет защиту по IP68, что позволяет погружать смартфон в воду на длительное время. Благодаря пятислойному корпусу устройство выдерживает падение с приличной высоты и сильное давление, оно устойчиво к воздействию масел и химикатов.

Katim R01 способен работать в диапазоне от минус 20 до плюс 60 градусов, имеет встроенный барометр, датчики температуры и влажности.

Интерфейс USB защищен от кражи данных и вредоносных программ. Смартфон имеет несколько уровней защиты, включая программную. При попытке взлома он автоматически стирает все пользовательские ключи и делает резервную копию.

«Начинка» гаджета — процессор Snapdragon 845, 4 Гигабайта оперативной и 128 Гигабайт встроенной памяти.

Устройство оснастили 5,65-дюймовым дисплеем с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Экран работает под водой и реагирует на прикосновение в перчатках.

Еще одна особенность гаджета — специальная кнопка SOS, с помощью которой можно экстренно отправить сообщение с GPS-координатами.