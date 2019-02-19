В Италии безопасные столбы защитят уткнувшихся в смартфоны людей

Власти Больцано (Италия) установили на городских столбах «подушки безопасности». Таким образом они защищают головы пешеходов, которые ходят, уткнувшись в смартфоны, говорится на официальной странице мэрии в Facebook.

Чтобы в буквальном смысле смягчить силу удара, все столбы и стоящие на тротуарах дорожные знаки в городе оборудовали специальными подушками. В народе их прозвали «паратеста», в переводе — «защита для головы».

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Подушка цвета фуксии сделана из мягкого и устойчивого к погоде материала и охватывает столб на уровне головы. На мягкой защите — символ в виде человека, который идет, уткнувшись в телефон.

По мнению властей города, яркий цвет подушек поможет людям быстрее среагировать на то, что перед ними препятствие, а поролон позволит избежать травм головы, если человек вовремя не отреагировал на предупреждение.

Одновременно с установкой подушек власти начали кампанию Stay Smart для повышения сознательности людей при использовании девайсов на улице. В ее рамках озвучивают пять советов для разумного использования смартфонов и сокращения зависимости от социальных сетей.