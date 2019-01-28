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Техноблог

В Китае начали штрафовать уткнувшихся в смартфоны пешеходов

Китайские полицейские начали штрафовать пешеходов, которые пренебрегают безопасностью и переходят дорогу, погрузившись в свои мобильные телефоны или смартфоны. Новые правила начали действовать с 1 января, сообщил портал RG Digital.

Первой проштрафившейся стала китаянка из Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) на востоке страны. Нарушительницу обязали заплатить за нарушение 10 юаней (около 100 сомов. — Прим. 24.kg) и провели с ней воспитательную беседу.

Женщина не сразу поняла, что она сделала не так. Поначалу она думала, что ее хотят наказать за слишком медленное передвижение по пешеходному переходу.

Многие пользователи интернета в КНР поддержали штрафы в отношении беспечных пешеходов, однако призвали увеличить их размеры. Сумма в 10 юаней, считают многие китайцы, слишком мала, чтобы изменить привычки людей.
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