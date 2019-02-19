По скорости мобильного интернета Кыргызстан между Эфиопией и Пакистаном

По данным Speedtest Global Index — 2019, по скорости мобильного интернета Кыргызстан занял 111-е место из 137 стран и оказался между Эфиопией и Пакистаном. Об этом сообщил ресурс Speedtest.net.

По данным экспертов, в Кыргызстане средняя скорость мобильного интернета составила 12,44 мегабита в секунду. Для сравнения: у лидера рейтинга — Исландии — этот показатель достигает 73,93 мегабита в секунду.

Средняя скорость мобильного интернета в мире — 25,38 мегабита в секунду при скачивании и 9,99 — при загрузке.

По скорости мобильного интернета на последнем, 137-м месте рейтинга оказался Таджикистан, на предпоследней позиции — Афганистан.

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У России — 82-е место, Казахстана — 85-е, Узбекистана — 129-е.

По скорости фиксированного широкополосного интернета позиция Кыргызстана лучше — 92-е место из 177 стран. Средняя скорость — 20,50 мегабита в секунду. Но если сравнивать с лидером рейтинга — Сингапуром, то положение просто аховое — 197,04 мегабита в секунду.

Средняя скорость фиксированного интернета в мире — 55,52 мегабита в секунду при скачивании и 27,43 — при загрузке.

Россия заняла в рейтинге 46-е место, Украина — 51-е место, Беларусь — 52-е место.

Среди стран Центральной Азии самые лучшие показатели у Казахстана — 61-е место. Таджикистан на 113-м месте, Узбекистан — на 131-м месте.

На предпоследнем — 176-м месте — Туркменистан. Замкнул рейтинг Йемен.