Google ускорит мобильный Интернет до скорости света

Корпорация Google собирается ускорить весь Интернет с помощью внедрения усовершенствования AMP-технологии. Она поддерживает сверхскоростное прогнозирование и загрузку интернет-сайтов за доли секунды.

AMP-технология, созданная еще в 2016-м, действует только на «Твиттер», Google, Baidu и Bing. Обновления, подготавливаемые программистами, позволят улучшить перечень возможностей, вследствие чего соответствующие установленным компанией требованиям веб-сайты будут обрабатываться в поисковике как AMP-страницы.