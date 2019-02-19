Ах, находка! Шоколадная монетка оказалась золотым украшением возрастом 1 500 лет

Жительница Великобритании нашла в поле «шоколадную монету», которая оказалась золотой подвеской возрастом около 1 500 лет, сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что женщина с помощью металлоискателя в графстве Кент под небольшим слоем земли нашла круглую блестящую монетку. Находка выглядела как новая, поэтому женщина сначала не обратила на нее пристального внимания, а решила, что нашла детский сувенир вроде шоколадной конфеты.

Позже выяснилось, что из себя представляет «шоколадная монета». Женщина сравнила этот случай с выигрышем в лотерею.