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Ах, находка! Шоколадная монетка оказалась золотым украшением возрастом 1 500 лет

Жительница Великобритании нашла в поле «шоколадную монету», которая оказалась золотой подвеской возрастом около 1 500 лет, сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что женщина с помощью металлоискателя в графстве Кент под небольшим слоем земли нашла круглую блестящую монетку. Находка выглядела как новая, поэтому женщина сначала не обратила на нее пристального внимания, а решила, что нашла детский сувенир вроде шоколадной конфеты.

Позже выяснилось, что из себя представляет «шоколадная монета». Женщина сравнила этот случай с выигрышем в лотерею. 
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