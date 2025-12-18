11:52
USD 87.45
EUR 102.48
RUB 1.10
Экономика

В США последние выпущенные центы проданы на аукционе почти за $17 миллионов

Последние выпущенные американские центы проданы на аукционе почти за $17 миллионов. Аукционный дом Stack’s Bowers Galleries продал за $16,7 миллиона 232 набора из трех монет, символизирующих завершение 232-летнего периода производства «пенни».

ABC News
Фото ABC News. В США последние выпущенные центы проданы на аукционе почти за $17 миллионов

Каждый набор содержал цент 2025 года, отчеканенный на монетном дворе Филадельфии, цент 2025-D с монетного двора Денвера и цент из 24-каратного золота 99,99 процента — первый золотой цент. На всех монетах присутствует небольшой знак Omega.

«Монета достоинством 1 цент выдержала 232 года истории нашей страны. И мы гордимся тем, что предоставляем общественности возможность увековечить этот момент, приобретя один из этих специальных наборов», — сказал директор Монетного двора США Кристи Макналли.

В феврале этого года американский президент Дональд Трамп распорядился прекратить выпуск монет номиналом 1 цент из-за высокой стоимости их чеканки. Выпуск одной такой монеты обходился казне в 4 цента. Эта мера должна сэкономить бюджету США $56 миллионов в год. Последний «пенни» отчеканен в ноябре 2025-го.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355030/
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
США прекратили чеканку одноцентовых монет после двух веков выпуска
Монету из желудка восьмилетнего мальчика извлекли врачи в Бишкеке
В Карибском море нашли десятки золотых монет с легендарного парусника «Сан-Хосе»
В Китае на популярной онлайн-платформе продают кыргызские сомы
Народный банк Китая выпустил памятные монеты в честь предстоящих Азиатских игр
Нацбанк вводит в обращение золотую коллекционную монету «Айкөл Манас»
В Ташкенте пытались продать в Кыргызстан золотые монеты времен Николая II
Банк России выпустил памятные монеты к юбилею мультфильма «Ежик в тумане»
Нацбанк выпустил серебряную коллекционную монету «Ат чабыш»
Монета «Азиатские игры» заняла третье место на конкурсе «Монетное созвездие»
Популярные новости
Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;декабря Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 15 декабря
ОАО &laquo;Аэропорты Кыргызстана&raquo; выставило на&nbsp;аукцион пять самолетов&nbsp;&mdash; СМИ ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выставило на аукцион пять самолетов — СМИ
Не&nbsp;стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на&nbsp;возведение 35-этажных домов Не стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на возведение 35-этажных домов
До&nbsp;10&nbsp;минут хотят сократить проверку на&nbsp;границе таможенники стран ЕАЭС До 10 минут хотят сократить проверку на границе таможенники стран ЕАЭС
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
18 декабря, четверг
11:47
В США последние выпущенные центы проданы на аукционе почти за $17 миллионов В США последние выпущенные центы проданы на аукционе по...
11:30
ICJ приветствует решение Конституционного суда КР по смертной казни
11:19
Право пользования недрами по 40 объектам продала Кыргызская геологическая служба
11:04
Борьба с попрошайничеством и детским трудом. В Бишкеке проводят рейды
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 декабря