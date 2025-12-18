Последние выпущенные американские центы проданы на аукционе почти за $17 миллионов. Аукционный дом Stack’s Bowers Galleries продал за $16,7 миллиона 232 набора из трех монет, символизирующих завершение 232-летнего периода производства «пенни».

Фото ABC News. В США последние выпущенные центы проданы на аукционе почти за $17 миллионов

Каждый набор содержал цент 2025 года, отчеканенный на монетном дворе Филадельфии, цент 2025-D с монетного двора Денвера и цент из 24-каратного золота 99,99 процента — первый золотой цент. На всех монетах присутствует небольшой знак Omega.

«Монета достоинством 1 цент выдержала 232 года истории нашей страны. И мы гордимся тем, что предоставляем общественности возможность увековечить этот момент, приобретя один из этих специальных наборов», — сказал директор Монетного двора США Кристи Макналли.

В феврале этого года американский президент Дональд Трамп распорядился прекратить выпуск монет номиналом 1 цент из-за высокой стоимости их чеканки. Выпуск одной такой монеты обходился казне в 4 цента. Эта мера должна сэкономить бюджету США $56 миллионов в год. Последний «пенни» отчеканен в ноябре 2025-го.