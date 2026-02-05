Банкноты и монеты из Кыргызстана представили на выставке в Берлине

Национальный банк Кыргызской Республики принял участие в ежегодной Всемирной выставке денег World Money Fair в Берлине (Германия).

По данным его пресс-службы, это крупнейшая в мире выставка, объединяющая производителей монет, монетные дворы, национальные банки, технических экспертов, дилеров монет и нумизматов со всего мира. Ежегодно в ней участвуют около 300 экспонентов из более чем 50 стран.

Цель участия НБ КР в этой выставке — представление и популяризация истории и культуры республики посредством национальной валюты.

Экспозицию составили более 30 банкнот и коллекционных монет, выпущенных в таких сериях, как «Исторические события», «Эпоха Кыргызского каганата», «Памятники истории и архитектуры Кыргызстана», «Кыргызские обычаи и обряды», «Национальные музыкальные инструменты», «Национальные виды спорта и народные игры», «Всемирные игры кочевников», «Красная книга Кыргызстана».