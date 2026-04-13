10:45
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Экономика

690-летие Амира Темура. В Узбекистане выпустили золотые и серебряные монеты

Центральный банк Узбекистана выпустил в продажу памятные монеты и сувенирные наборы из золота и серебра пробы 999,9, приуроченные к 690-летию со дня рождения Амира Темура.

Центробанка Узбекистана
Фото Центробанка Узбекистана. Выпущены памятные монеты из золота и серебра пробы 999,9, приуроченные к 690-летию со дня рождения Амира Темура

Монеты весом 31,1 грамма представлены в двух вариантах оформления, а также созданы наборы из трех монет такого же веса.

По состоянию на 9 апреля Центральный банк установил стоимость золотой монеты на уровне 61,4 миллиона сумов. Серебряная монета реализуется по 1,8 миллиона сумов.

Отмечается, что монеты изготовлены из золота и серебра высшей пробы, обладают высокими художественными и коллекционными качествами. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/370031/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Банкноты и монеты из Кыргызстана представили на выставке в Берлине
В США последние выпущенные центы проданы на аукционе почти за $17 миллионов
Монету из желудка восьмилетнего мальчика извлекли врачи в Бишкеке
В Карибском море нашли десятки золотых монет с легендарного парусника «Сан-Хосе»
В Китае на популярной онлайн-платформе продают кыргызские сомы
Народный банк Китая выпустил памятные монеты в честь предстоящих Азиатских игр
Нацбанк вводит в обращение золотую коллекционную монету «Айкөл Манас»
В Ташкенте пытались продать в Кыргызстан золотые монеты времен Николая II
Банк России выпустил памятные монеты к юбилею мультфильма «Ежик в тумане»
Нацбанк выпустил серебряную коллекционную монету «Ат чабыш»
Популярные новости
Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;апреля Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на 9 апреля
Рубль продолжает расти, тенге заметно дешевеет. Курсы валют на&nbsp;10&nbsp;апреля Рубль продолжает расти, тенге заметно дешевеет. Курсы валют на 10 апреля
Председатель ГНС: Президент готовит указ о&nbsp;новых послаблениях для бизнеса Председатель ГНС: Президент готовит указ о новых послаблениях для бизнеса
Бишкек просит у&nbsp;Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок ГСМ Бишкек просит у Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок ГСМ
Бизнес
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
13 апреля, понедельник
10:42
Очевидец: Троллейбусы Бишкека вывозят на переплавку по частям Очевидец: Троллейбусы Бишкека вывозят на переплавку по ...
10:36
Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниэль Рысалиев
10:31
Утилизационный сбор не окажет значительного влияния на себестоимость продукции
10:26
690-летие Амира Темура. В Узбекистане выпустили золотые и серебряные монеты
10:00
Стажировка вместо диплома: готовы ли вузы и бизнес к новому формату обучения