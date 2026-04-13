690-летие Амира Темура. В Узбекистане выпустили золотые и серебряные монеты

Центральный банк Узбекистана выпустил в продажу памятные монеты и сувенирные наборы из золота и серебра пробы 999,9, приуроченные к 690-летию со дня рождения Амира Темура.

Монеты весом 31,1 грамма представлены в двух вариантах оформления, а также созданы наборы из трех монет такого же веса.

По состоянию на 9 апреля Центральный банк установил стоимость золотой монеты на уровне 61,4 миллиона сумов. Серебряная монета реализуется по 1,8 миллиона сумов.

Отмечается, что монеты изготовлены из золота и серебра высшей пробы, обладают высокими художественными и коллекционными качествами.