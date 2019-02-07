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Техноблог

Обновлен рейтинг самых мощных Android-смартфонов

Фото ixbt.com. Лидер рейтинга Nubia Red Magic Mars

Разработчики AnTuTu, популярной программы для измерения производительности мобильных устройств, представили свежий рейтинг самых мощных Android-смартфонов по итогам января. Об этом сообщил портал Gizchina.

Первое место в списке занял новый игровой девайс Nubia Red Magic Mars, набравший 321 тысячу баллов.

За лидером с заметным отрывом следуют Huawei Mate 20 (308 тысяч баллов) и Honor V20 (306,5 тысячи баллов).

В пятерке лучших также Huawei Mate 20 X и Honor Magic 2.

В списке десяти мощнейших современных Android-смартфонов числятся Xiaomi Black Shark Helo, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T, Vivo Nex и Asus ROG Phone.

В рейтинге AnTuTu отсутствует Lenovo Z5 Pro, который анонсировали еще в декабре 2018 года. По результатам тестирования он набрал почти 369 тысяч баллов. Почему разработчики бенчмарка не включили его в список, неизвестно, отметил портал RG Digital.
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