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Техноблог

Лучшие смартфоны 2018 года выбрали эксперты Роскачества

Эксперты Роскачества и ICRT (Международная ассоциация организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров) провели тестирование смартфонов и составили рейтинг, в который вошло 309 моделей. Об этом говорится на сайте организации.

Смартфоны испытали по 229 параметрам безопасности и качества. Проверены эргономика, звонки, камера, навигация, музыка, интернет и другие функции. Кроме того, гаджеты тестировали на прочность при ударах и падениях, а также при попадании на них влаги.

Фото AKKet. Samsung Galaxy Note 9

Лучшим смартфоном 2018 года эксперты признали Samsung Galaxy Note 9. Флагман южнокорейской корпорации получил хорошие оценки практически по всем параметрам — качеству фото и видео, звука при записи видео, удобству работы.

Смартфон отлично выдержал тест на прочность — после 100 падений у него были лишь небольшие царапины по углам. Эксперты выделили лишь один недостаток — слабую слышимость в шумной обстановке.

Фото Apple. Смартфон iPhone XS

На втором и третьем местах оказались смартфоны iPhone XS Max и iPhone XS. Практически по всем параметрам модели получили отличные оценки.

Но iPhone XS Max не справился с тестом на прочность — после 50 падений на экране появились белые и зеленые полосы, поцарапался корпус, а после 100 у одного из образцов разбился корпус. Примерно такие же проблемы и у младшей модели. Однако модель не справилась с тестом на прочность — после 50 падений у смартфона перестали работать камера и экран.

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С четвертого по шестое место в рейтинге различные модели Samsung — Galaxy S9, Galaxy S9 Plus и Galaxy S8.

Флагман Huawei Mate 20 Pro занял седьмое место, а еще одна его версия — Huawei P20 Pro — вместе с iPhonePlus замкнули десятку лидеров.

Восьмое и девятое места вновь за грандами рынка смартфонов — iPhone XR и Samsung Galaxy SPlus.
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