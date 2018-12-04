Определены смартфоны с самой быстрой зарядкой

Исследователи из Китая составили список смартфонов с самой быстрой зарядкой. Об этом сообщил портал Gizmochina.
В процессе сравнения эксперты брали смартфоны и смотрели, на сколько процентов он успевает зарядиться за полчаса. При этом не учитывалась емкость аккумулятора. Впрочем выяснилось, что она не влияет на результат опыта.
Смартфоном с самой быстрой зарядкой оказался Oppo R17 Pro — при большом аккумуляторе на 3700 мАч он за полчаса зарядился на 92 процента.
На третьем месте с большим отрывом прошлогодний Meizu Pro7 Plus — аккумулятор на 3500 мАч за полчаса зарядился всего на 66 процентов. Такой же результат показал Oppo R11.
Замкнул пятерку лидеров Meizu 16th Plus — 3640 мАч и 60 процентов.
На восьмом месте прошлогодний OnePlus 5T, а новый OnePlus 6T оказался намного дальше в списке. На десятое место попал еще один прошлогодний флагман — Huawei Mate 10.
Единственный представитель Apple оказался на 46 месте — iPhone 8 Plus с аккумулятором 2675 мАч и результатом в 40 процентов зарядки за полчаса.