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Определены смартфоны с самой быстрой зарядкой

Фото @hi-tech. Рекордсмен по скорости зарядки Oppo R17 Pro

Исследователи из Китая составили список смартфонов с самой быстрой зарядкой. Об этом сообщил портал Gizmochina.

В процессе сравнения эксперты брали смартфоны и смотрели, на сколько процентов он успевает зарядиться за полчаса. При этом не учитывалась емкость аккумулятора. Впрочем выяснилось, что она не влияет на результат опыта.

Смартфоном с самой быстрой зарядкой оказался Oppo R17 Pro — при большом аккумуляторе на 3700 мАч он за полчаса зарядился на 92 процента.

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С небольшим отрывом идет Honor Magic 2 с 3500 мАч и результатом в 83 процента зарядки.

На третьем месте с большим отрывом прошлогодний Meizu Pro7 Plus — аккумулятор на 3500 мАч за полчаса зарядился всего на 66 процентов. Такой же результат показал Oppo R11.

Замкнул пятерку лидеров Meizu 16th Plus — 3640 мАч и 60 процентов.

На восьмом месте прошлогодний OnePlus 5T, а новый OnePlus 6T оказался намного дальше в списке. На десятое место попал еще один прошлогодний флагман — Huawei Mate 10.

Единственный представитель Apple оказался на 46 месте — iPhone 8 Plus с аккумулятором 2675 мАч и результатом в 40 процентов зарядки за полчаса.
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