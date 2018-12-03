Пятерку смартфонов с самыми лучшими фотокамерами выбрали эксперты

Эксперты издания Trusted Reviews опубликовали список смартфонов с лучшими характеристиками камеры, которые вышли на рынок в 2018 году. Об этом сообщил портал MacDigger.

Первое место эксперты отдали Huawei Mate 20 Pro. Из плюсов — возможность быстрой зарядки, четкость дисплея и время работы батареи, а вот минусом стала операционная система Android и медлительность встроенного процессора Kirin.

Фото из интернета. Google Pixel 3

Второе место в рейтинге занял: критиков покорил яркий и контрастный дисплей и параметры камеры. Однако экран, отметили эксперты Trusted Reviews, легко царапается, а батарея садится быстрее, чем у конкурентов.

Третье место в рейтинге вновь у Huawei, на этот раз — P20 Pro. Поводом для критики стала медлительность работы устройства и отсутствие быстрой подзарядки.

Фото из интернета. iPhone XS/XS Max

Четвертое и пятое место у. Достоинства камер смартфонов оказались примерно одинаковыми: потрясающее качество съемки, быстрота работы, привлекательный дизайн самих устройств и четкость дисплеев. Из минусов — слишком большие габариты XR и высокая стоимость пары XS/XS Max.

Смартфоны отбирались не только по качеству съемки и параметрам фотокамеры, но и по общему впечатлению, которое они производят.