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Техноблог

Пятерку смартфонов с самыми лучшими фотокамерами выбрали эксперты

Фото из интернета. Лидер рейтинга Huawei Mate 20 Pro

Эксперты издания Trusted Reviews опубликовали список смартфонов с лучшими характеристиками камеры, которые вышли на рынок в 2018 году. Об этом сообщил портал MacDigger.

Первое место эксперты отдали Huawei Mate 20 Pro. Из плюсов — возможность быстрой зарядки, четкость дисплея и время работы батареи, а вот минусом стала операционная система Android и медлительность встроенного процессора Kirin.

Фото из интернета. Google Pixel 3
Второе место в рейтинге занял Google Pixel 3: критиков покорил яркий и контрастный дисплей и параметры камеры. Однако экран, отметили эксперты Trusted Reviews, легко царапается, а батарея садится быстрее, чем у конкурентов.

Третье место в рейтинге вновь у Huawei, на этот раз — P20 Pro. Поводом для критики стала медлительность работы устройства и отсутствие быстрой подзарядки.

Фото из интернета. iPhone XS/XS Max
Четвертое и пятое место у iPhone XS/XS Max и XR. Достоинства камер смартфонов оказались примерно одинаковыми: потрясающее качество съемки, быстрота работы, привлекательный дизайн самих устройств и четкость дисплеев. Из минусов — слишком большие габариты XR и высокая стоимость пары XS/XS Max.

Смартфоны отбирались не только по качеству съемки и параметрам фотокамеры, но и по общему впечатлению, которое они производят.
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