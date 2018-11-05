Самый мощный Android-смартфон в мире. Радикальная смена лидеров

На протяжении нескольких месяцев рейтинг самых мощных в мире смартфонов, по версии разработчиков бенчмарка AnTuTu, находились гаджеты на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845. В октябре ситуация изменилась, в лидерах смартфоны Huawei, базирующиеся на чипе Kirin 980, сообщил портал Gizchina.

По последним данным AnTuTu, первые три места в рейтинге наиболее мощных смартфонов, работающих под управлением Android, заняли Huawei Mate 20 (312 тысяч баллов), Huawei Mate 20 Pro (307 тысяч баллов) и Huawei Mate 20 X (303 тысячи баллов).

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Пятерку лучших замкнули игровые смартфоны от Xiaomi — Black Shark и Black Shark 2.

Далее следуют Meizu 16th, OnePlus 6, ASUS ROG, Smartisan R1 и Nubia Z18. OnePlus 6T, презентованный на прошлой неделе, еще не успели протестировать. Хотя по начинке он практически не отличается от предшественника — OnePlus 6.