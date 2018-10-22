Самый мощный Android-смартфон. Эксперты обновили рейтинг

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали последний рейтинг самых мощных смартфонов на базе Android. Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

Список неожиданно возглавил игровой смартфон ROG Phone производства компании Asus — он набрал 299706 баллов.

Второе место досталось еще одному игровому гаджету — Xiaomi Black Shark, а третье — флагманскому смартфону OnePlus 6.

В пятерку лучших вошли также Vivo Nex S и Xiaomi Mi8.

Семь из десяти наиболее производительных смартфонов по версии AnTuTu — чистокровные «китайцы». Исключение — Samsung Galaxy Note 9, расположившийся на седьмом месте.

Кроме того, на странице бенчмарка в Facebook появился рейтинг самых мощных девайсов на базе iOS. Эту операционную систему использует только Apple, поэтому тут преисутствуют только «яблочные» гаджеты.

В лидерах последние флагманы американской корпорации — iPhone XS и iPhone XS Max.