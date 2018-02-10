Олимпийский скандал. Samsung не подарила смартфоны спортсменам Ирана и КНДР

Организаторы Олимпиады-2018 решили подарить смартфоны Samsung Galaxy Note 8 всем участникам соревнований, за исключением 22 спортсменов из КНДР и четырех иранских олимпийцев. В Иране решение организаторов вызвало возмущение как в обществе, так и у властей, сообщило агентство Tengrinews.kz.

Читайте по теме Участники Олимпиады получат от Samsung специальную версию Galaxy Note 8

Предполагалось, что Samsung, выступающая спонсором Игр, подарит атлетам более четырех тысяч устройств. Спортсмены получили версию смартфона Olympic Edition, отличающуюся от обычных устройств особым оформлением.

Организаторы решили не дарить смартфоны участникам из Ирана и КНДР из-за санкций, которые наложила ООН на эти страны. Они запрещают продавать в страну товары роскоши и устройства двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Galaxy Note 8, стоимость которого составляет около $1 тысячи, не проходит по обоим критериям, написал The Washington Post.

«Для северокорейцев решение Samsung вряд ли стало сюрпризом. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году делегация из Северной Кореи получила бесплатные телефоны, но не передала их своим спортсменам», — отметил телеканал 360TV.

Читайте по теме Расписание выступлений сборной Кыргызстана на зимних Олимпийских играх

В Иране решение организаторов вызвало волну возмущения. В этой стране телефоны широко распространены, а Samsung — один из главных игроков на рынке смартфонов. Вскоре после новости об отказе подарить иранцам телефоны жители страны запустили в соцсетях хештег #BanSamsung и призвали власти страны запретить компании работать в Иране и не пускать в страну товары из Южной Кореи.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Южной Кореи для объяснения ситуации. По сообщениям местных СМИ, глава МИД Джавад Зариф поставил компании ультиматум: если решение не изменится до четверга, он возглавит бойкот Samsung и сам откажется от телефона южнокорейской компании. К нему присоединились и другие чиновники. «Мы не будем молчать в ответ на оскорбления нашей гордости, национальности и достоинства», — заявила глава местного Национального олимпийского комитета Реза Салехи Амири.

Если Samsung не извинится за свои неразумные действия, это сильно повлияет на торговые отношения Samsung с Ираном. Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми

В Samsung заявили, что за распространение смартфонов отвечал Международный олимпийский комитет (МОК), и отказались от дальнейших комментариев, сообщил Reuters.

В результате МОК изменил позицию и пообещал раздать телефоны спортсменам из всех стран, включая КНДР и Иран. Участникам из Ирана разрешат забрать телефоны с собой, при этом северокорейцев попросят вернуть их после Игр, заявил представитель комитета.

Иранская делегация согласилась с решением МОК, тогда как представители КНДР отказались от смартфонов, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник.