Участники Олимпиады получат от Samsung специальную версию Galaxy Note 8

Южнокорейская корпорация Samsung выпустит специальную версию смартфона Galaxy Note 8 для спортсменов и официальных лиц, участвующих в зимней Олимпиаде. Об этом сообщила газета Korea Herald.
Как отмечается, всего компания выпустит четыре тысячи олимпийских версий Galaxy Note 8 на 9-25 февраля.
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Galaxy Note 8 выпустят в белом цвете с выгравированными на тыльной стороне золотыми олимпийскими кольцами. Кроме того, гаджет получит олимпийские тематические обои и приложение, в котором рассказывается о зимних Играх 2018 года.
XXIII зимние Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля в городе Пхенчхане (Южная Корея). Кыргызстан представят два спортсмена — горнолыжник Евгений Тимофеев и биатлонист Тариэль Жаркымбаев.