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Спорт

Памяти учителя: в Бишкеке провели мемориал вице-президента Федерации волейбола

Прошлый год для отечественного волейбола был богат на события. Интересным обещает быть и нынешний. Одним из первых крупных волейбольных турниров в Бишкеке в 2018-м стал мемориал Николая Козловского.

Николай Ильич был судьей всесоюзной категории, вице-президентом Федерации волейбола и заслуженным учителем КР.

Много лет трудился на кафедре физвоспитания Медакадемии (КГМА). Скончался в 2012-м. Ему посвящали один из туров чемпионата республики. Но отдельный мемориал не проводили.

«Организовать его — инициатива ректора Медакадемии, которая много лет с ним работала, — сообщил ИА «24.kg» сын Николая Козловского Дмитрий. — Надеюсь, турнир станет традиционным».

Дмитрий Козловский в волейболе тоже не чужой человек. В свое время играл в чемпионате КР и по сей день тренируется. На турнире, правда, не выступал — был рефери. Судил справедливо, под стать отцу.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Эпизод состязаний памяти Николая Козловского

На мемориал собрались многие соратники и современники Николая Козловского. Замечаем старейшего волейбольного арбитра в стране Игоря Левченко. А вот один из первых учеников Козловского, ныне хирург Абдулин Ашиналиев.

«В 1971-м он пришел на кафедру физвоспитания Мединститута, а я поступил на первый курс. С тех пор мы до самой его кончины были вместе, — сказал ИА «24.kg» Абдулин Ашиналиев. — Играл под руководством Козловского в Самарканде, Душанбе, Алматы, Ташкенте, Караганде... В 1972-м наша команда заняла второе место в чемпионате СССР среди медицинских вузов».

Он был великолепным тренером и золотым человеком. Не предавал, не обманывал, не «прихватывал». Всегда был душой за людей, команду, победу. Столько лет проработал завкафедрой физвоспитания! Через его руки прошли тысячи студентов, и никто никогда не сказал о нем плохого.

Абдулин Ашиналиев

«Мы познакомились в 1980-е на играх Первой лиги чемпионата СССР. Николай Ильич стал моим другом и наставником. Всегда был рядом и многому в плане судейства научил. Сам я легкоатлет, а волейбол полюбил благодаря нему и заслуженному тренеру республики Анатолию Грибанову», — поведал ИА «24.kg» тренер и представитель команды «Спартак» Николай Фаустов.

Козловский был порядочным, принципиальным, умным и талантливым человеком, хорошим товарищем. Никогда не подводил. Направлял и помогал.

Николай Фаустов
За победу боролись восемь команд из столицы и регионов. Возраст игроков — от 40 лет и старше. Таких в волейболе принято считать ветеранами. Но назвать так участников турнира язык не поворачивается. Играли с почти юношеской прытью. Никто не отбывал номер — бились до конца.

На предварительном этапе участников разделили на две группы. В группе А первым стало «Динамо», в группе Б — «Спартак». Затем эти команды успешно преодолели полуфинальный барьер и схлестнулись в матче за «золото». Борьба была упорной (особенно в первом сете, завершившемся со счетом 30:28); «Динамо» взяло верх в двух партиях. Третью строчку в итоговом протоколе заняла команда из Гульчи.
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