В Бишкеке завершился международный турнир по настольному теннису

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» 7 и 8 октября прошел международный турнир. Об этом сообщил генеральный секретарь ассоциации данного вида спорта КР Шухрат Тешаев.

По его словам, традиционные соревнования посвящены памяти Женишбека Таласбаева — первого и единственного мастера спорта СССР по настольному теннису в Кыргызстане. Участвовали более 60 спортсменов из КР, Казахстана и Туркменистана.

В одиночном разряде в возрастной категории до 50 лет победил Алишер Якупбаев, старше 50 — Закир Ташмухамедов. В парном разряде лучшим стал дуэт Алишер Якупбаев — Талгат Сагындыков (все из Кыргызстана).