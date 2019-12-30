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Спорт

Команда «Альянс» — чемпион Кыргызстана по настольному теннису

Фото АНТ КР. Команда «Альянс»

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» прошел заключительный, четвертый тур открытого клубного чемпионата Кыргызстана. Об этом сообщила ассоциация данного вида спорта КР.

Участвовали 10 команд, за которые играли представители КР, Казахстана и Узбекистана. «Рой клуб», в составе которого выступали Бакыт Нишанов, Станислав Тян и Геннадий Левченко, набрал 18 очков и занял первое место. На втором — «Альянс» (17 очков), на третьем — «Карвен» (16 очков). Все три команды из Бишкека.

По итогам четырех туров чемпионом стал «Альянс». За него играли Шамиль Валиев, Александр Максимов, Самат Бейсенов и Тимур Бейсалиев. Серебро у «Карвена». Бронзу взял «Коммерческий банк Кыргызстан».

Ранее завершился чемпионат КР по настольному теннису по лигам.

В 2018-м клубный чемпионат также выиграл «Альянс».
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