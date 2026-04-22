Происшествия

В Бишкеке пресечен канал незаконного оборота психотропных веществ и прекурсоров

В столичной милиции продолжается активная работа по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкека.

По ее данным, оперативниками СБНОН ГУВД города Бишкека получена оперативная информация о том, что неизвестный мужчина осуществляет незаконный ввоз из Китайской Народной Республики психотропных веществ и прекурсоров с целью их дальнейшей реализации через интернет-магазин, а также последующего использования для изготовления синтетических наркотических средств.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 284 (незаконное изготовление прекурсоров) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий по улице Курманжан Датки в городе Бишкеке был задержан гражданин А.Э., 1990 года рождения. При личном досмотре, а также осмотре места задержания у него обнаружены и изъяты вещества, которые являются прекурсорами — соляной кислотой и метилпропиофеноном (синтетическим веществом), используются в дальнейшем для изготовления синтетических наркотиков. Общий вес изъятых веществ составил 69,9 килограмма.

В настоящее время по данному факту следственной службой УВД Свердловского района города Бишкека проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление возможных соучастников и каналов сбыта.

ГУВД напоминает о строгой уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В случае, если вам стала известна информация о подобных правонарушениях, просим незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.
