Определились победители чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по настольному теннису. Об этом сообщили в ассоциации данного вида спорта.

По их данным, в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.

В командном зачете первое место среди мужчин заняла команда города Бишкека: Михаил Белоглазов, Акылбек Касымов, Азим Абдыкапаров, Азиз Кыдырбаев. Второе место у команды Чуйской области, в составе Нуртая Курманалиева, Закира Абдулаева и Тилемиш уулу Жанболота. Третье место завоевали Зарылбек уулу Нурсултан, Эльдияр Гаипов и Замир Жусубалиев из Оша.

Среди женщин первое место заняла команда города Бишкека: Нуркыз Аязбекова, Мимоза Тынаева, Нурлан кызы Айсулуу, второе — спортсменки Чуйской области в составе Ситоры Холиковой, Керемет Рустамбековой и Мээрим Джолдошевой, третье — у представительниц города Оша (Айжан Эрмекбаева, Роза Исмаилова, Альбина Маматова).

В личном разряде чемпионом страны стал Алишер Якупбаев, второе место у Руслана Култаева, третье — у Талгата Сагындыкова. Все из Бишкека.

Среди женщин сильнее всех оказалась Нуркыз Аязбекова. Второе место у Мимозы Тынаевой. Третье место у Алтынай Омуралиевой. Все победители также из столицы.

В парном разряде среди мужчин чемпионами стали Алишер Якупбаев и Руслан Култаев, среди женских пар золотые медали завоевали Мимоза Тынаева и Нурлан кызы Айсулуу (Бишкек). Среди смешанных пар звание чемпионов республики завоевали Руслан Култаев и Нуркыз Аязбекова.