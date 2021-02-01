19:04
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Спорт

Определились победители чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по настольному теннису. Об этом сообщили в ассоциации данного вида спорта.

По их данным, в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.

В командном зачете первое место среди мужчин заняла команда города Бишкека: Михаил Белоглазов, Акылбек Касымов, Азим Абдыкапаров, Азиз Кыдырбаев. Второе место у команды Чуйской области, в составе Нуртая Курманалиева, Закира Абдулаева и Тилемиш уулу Жанболота. Третье место завоевали Зарылбек уулу Нурсултан, Эльдияр Гаипов и Замир Жусубалиев из Оша.

Среди женщин первое место заняла команда города Бишкека: Нуркыз Аязбекова, Мимоза Тынаева, Нурлан кызы Айсулуу, второе — спортсменки Чуйской области в составе Ситоры Холиковой, Керемет Рустамбековой и Мээрим Джолдошевой, третье — у представительниц города Оша (Айжан Эрмекбаева, Роза Исмаилова, Альбина Маматова).

В личном разряде чемпионом страны стал Алишер Якупбаев, второе место у Руслана Култаева, третье — у Талгата Сагындыкова. Все из Бишкека.

Среди женщин сильнее всех оказалась Нуркыз Аязбекова. Второе место у Мимозы Тынаевой. Третье место у Алтынай Омуралиевой. Все победители также из столицы.

В парном разряде среди мужчин чемпионами стали Алишер Якупбаев и Руслан Култаев, среди женских пар золотые медали завоевали Мимоза Тынаева и Нурлан кызы Айсулуу (Бишкек). Среди смешанных пар звание чемпионов республики завоевали Руслан Култаев и Нуркыз Аязбекова.
Ссылка: https://24.kg/sport/181846/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
В третьем туре чемпионата КР по настольному теннису победил Талгат Сагындыков
Талгат Сагындыков выиграл второй тур чемпионата КР по настольному теннису
Талгат Сагындыков победил в первом туре чемпионата КР по настольному теннису
Команда «Альянс» — чемпион Кыргызстана по настольному теннису
В Кыргызстане определился чемпион по настольному теннису
Михаил Белоглазов выиграл девятый тур чемпионата КР по настольному теннису
Кыргызстанка заняла второе место на международном турнире по настольному теннису
Михаил Белоглазов победил в восьмом туре чемпионата КР по настольному теннису
Кыргызстанцы победили на международном турнире по настольному теннису
Михаил Белоглазов выиграл седьмой тур чемпионата КР по настольному теннису
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстан для участия в&nbsp;играх прибыли одни из&nbsp;лучших баскетболистов Африки В Кыргызстан для участия в играх прибыли одни из лучших баскетболистов Африки
Бизнес
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
1 февраля, понедельник
19:00
Цифра дня. 165 человек задержали в 2020 году за нарушение госграницы Цифра дня. 165 человек задержали в 2020 году за нарушен...
18:52
Экс-главу пресс-службы президента Нургазы Анаркулова не взяли под стражу
18:47
Определились победители чемпионата Кыргызстана по настольному теннису
18:30
2 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:20
Постройте школу, и вас полюбят. Мальчик из Тюпа обратился к Садыру Жапарову