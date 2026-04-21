Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1

В Бишкеке состоялось одно из самых заметных событий весны на рынке недвижимости — строительная компания New Star провела официальную презентацию и открытие продаж своего флагманского проекта Tian Shan 1.

Мероприятие вышло далеко за рамки стандартной презентации жилого комплекса, превратившись в полноценное иммерсивное событие с элементами шоу, технологической демонстрации и живого знакомства с будущим пространством для жизни.

С первых минут стало ясно — организаторы сделали ставку не только на масштаб, но и на впечатление. Вечер прошел в концепции Ultra-Luxury — с тщательно продуманной атмосферой, шоу-программой, гастрономической зоной и выступлением приглашенного хедлайнера. Но главным акцентом стало не развлечение, а возможность буквально «прикоснуться» к проекту, который пока находится в стадии строительства.

Реальность вместо рендеров

Ключевым моментом презентации стало открытие доступа к уже готовому седьмому блоку. Это редкий для рынка формат, когда покупателям предлагают оценить не только визуализацию, но и реальное качество строительства.

Гости смогли лично пройтись по помещениям, оценить уровень шумоизоляции, геометрию стен и общую атмосферу пространства. Такой подход заметно снижает дистанцию между ожиданиями и реальностью. То, что обычно остается на уровне обещаний, здесь демонстрируется вживую.

Шоурумы как язык будущего комфорта

Дизайнеры постарались отразить ключевую философию планировок: функциональность без перегруженности.

Особый интерес вызвали три полноценных шоурума — квартиры с завершенным дизайнерским ремонтом. Они стали не просто элементом презентации, а инструментом понимания того, какой будет повседневная жизнь в комплексе.

Пространство организовано таким образом, чтобы каждый квадратный метр работал, но при этом сохранялось ощущение свободы и легкости.

Этот подход во многом отражает принципы, широко применяемые в Китае, где ценность каждого метра доведена до максимума. Там жилье проектируется не по принципу «больше значит лучше», а через эффективность: минимизация пустых зон, продуманная эргономика и гибкость использования пространства.

В Tian Shan 1 эта философия адаптирована под локальные ожидания: квартиры остаются просторными, но при этом исключены неиспользуемые площади. Даже небольшие элементы — ниши, проходы, зоны хранения — интегрированы так, чтобы не терять полезный объем.

Архитектура и технологии

Проект рассчитан на 1 тысячу 35 квартир с шестью типами планировок — от однокомнатных площадью от 60 квадратных метров до пентхаусов. При этом акцент сделан не только на разнообразие, но и на качество исполнения.

Отдельного внимания заслуживает применение алюминиевой опалубочной системы — технологии, используемой при строительстве крупных международных объектов. Она обеспечивает идеально ровные стены, что в будущем упрощает ремонт и снижает затраты для владельцев.

Здания возводятся с использованием монолитного каркаса (до 80 процентов конструкции), что обеспечивает высокую сейсмоустойчивость — до 9 баллов. Отопление реализовано через систему теплого пола, что позволяет отказаться от радиаторов и сохранить чистоту интерьера.

Инфраструктура уровня «все внутри»

тренажерный зал;

25-метровый подогреваемый бассейн;

зимний сад;

зона йоги;

детские площадки;

барбекю-зоны и благоустроенный двор.

Tian Shan 1 позиционируется как автономное жилое пространство. Для резидентов предусмотрены:

Отдельным преимуществом станет четырехэтажный детский сад, расположенный прямо на территории комплекса. Также в рамках городского развития рядом планируется строительство нового бульвара и государственной школы.

Парковочная зона занимает около 3 гектаров и выполнена с применением антискользящего покрытия. Прямой доступ лифтов с парковки на жилые этажи добавляет удобства повседневной жизни.

«Умные» решения

«умное» управление лифтами;

контроль доступа;

системы безопасности;

«умную» парковку;

очистку и подачу воды;

цифровую инфраструктуру для пешеходных зон.

Комплекс оснащен системой интеллектуальных сервисов, включающих:

Это формирует не просто комфортную, но и технологичную среду проживания.

Финансовая устойчивость и доверие

На презентации отдельно подчеркнули, что проект полностью профинансирован. Это означает независимость от темпов продаж и рыночных колебаний — важный фактор для покупателей в текущих условиях.

Срок завершения строительства заявлен на четвертый квартал 2027 года. Уже в день открытия зафиксировано большое количество бронирований, что говорит о высоком интересе к формату «готового опыта» вместо абстрактных обещаний.

Атмосфера события

Презентация собрала сотни гостей. Люди приходили семьями: взрослые обсуждали инвестиции и архитектурные решения, дети проводили время в развлекательных зонах. Кульминацией вечера стало выступление рэп-исполнителя Begish, который задал динамичный тон всей программе.

Но даже на фоне яркого шоу главный эффект остался за самим проектом. Tian Shan 1 показал, что современная презентация недвижимости — это уже не просто продажа квадратных метров, а демонстрация образа жизни.

Tian Shan 1 задает новую планку для рынка Бишкека, где на первый план выходят не только площадь, но и качество каждого метра, продуманность пространства и уровень жизни, который формируется задолго до завершения строительства.

Шоурумы открыты для посещения ежедневно: