Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1

В Бишкеке состоялось одно из самых заметных событий весны на рынке недвижимости — строительная компания New Star провела официальную презентацию и открытие продаж своего флагманского проекта Tian Shan 1.
Мероприятие вышло далеко за рамки стандартной презентации жилого комплекса, превратившись в полноценное иммерсивное событие с элементами шоу, технологической демонстрации и живого знакомства с будущим пространством для жизни.
С первых минут стало ясно — организаторы сделали ставку не только на масштаб, но и на впечатление. Вечер прошел в концепции Ultra-Luxury — с тщательно продуманной атмосферой, шоу-программой, гастрономической зоной и выступлением приглашенного хедлайнера. Но главным акцентом стало не развлечение, а возможность буквально «прикоснуться» к проекту, который пока находится в стадии строительства.
Реальность вместо рендеровКлючевым моментом презентации стало открытие доступа к уже готовому седьмому блоку. Это редкий для рынка формат, когда покупателям предлагают оценить не только визуализацию, но и реальное качество строительства.
Гости смогли лично пройтись по помещениям, оценить уровень шумоизоляции, геометрию стен и общую атмосферу пространства. Такой подход заметно снижает дистанцию между ожиданиями и реальностью. То, что обычно остается на уровне обещаний, здесь демонстрируется вживую.
Шоурумы как язык будущего комфортаОсобый интерес вызвали три полноценных шоурума — квартиры с завершенным дизайнерским ремонтом. Они стали не просто элементом презентации, а инструментом понимания того, какой будет повседневная жизнь в комплексе.
Дизайнеры постарались отразить ключевую философию планировок: функциональность без перегруженности.
Пространство организовано таким образом, чтобы каждый квадратный метр работал, но при этом сохранялось ощущение свободы и легкости.
Этот подход во многом отражает принципы, широко применяемые в Китае, где ценность каждого метра доведена до максимума. Там жилье проектируется не по принципу «больше значит лучше», а через эффективность: минимизация пустых зон, продуманная эргономика и гибкость использования пространства.
Архитектура и технологииПроект рассчитан на 1 тысячу 35 квартир с шестью типами планировок — от однокомнатных площадью от 60 квадратных метров до пентхаусов. При этом акцент сделан не только на разнообразие, но и на качество исполнения.
Отдельного внимания заслуживает применение алюминиевой опалубочной системы — технологии, используемой при строительстве крупных международных объектов. Она обеспечивает идеально ровные стены, что в будущем упрощает ремонт и снижает затраты для владельцев.
Здания возводятся с использованием монолитного каркаса (до 80 процентов конструкции), что обеспечивает высокую сейсмоустойчивость — до 9 баллов. Отопление реализовано через систему теплого пола, что позволяет отказаться от радиаторов и сохранить чистоту интерьера.
Инфраструктура уровня «все внутри»Tian Shan 1 позиционируется как автономное жилое пространство. Для резидентов предусмотрены:
- тренажерный зал;
- 25-метровый подогреваемый бассейн;
- зимний сад;
- зона йоги;
- детские площадки;
- барбекю-зоны и благоустроенный двор.
Отдельным преимуществом станет четырехэтажный детский сад, расположенный прямо на территории комплекса. Также в рамках городского развития рядом планируется строительство нового бульвара и государственной школы.
Парковочная зона занимает около 3 гектаров и выполнена с применением антискользящего покрытия. Прямой доступ лифтов с парковки на жилые этажи добавляет удобства повседневной жизни.
«Умные» решенияКомплекс оснащен системой интеллектуальных сервисов, включающих:
- «умное» управление лифтами;
- контроль доступа;
- системы безопасности;
- «умную» парковку;
- очистку и подачу воды;
- цифровую инфраструктуру для пешеходных зон.
Это формирует не просто комфортную, но и технологичную среду проживания.
Финансовая устойчивость и довериеНа презентации отдельно подчеркнули, что проект полностью профинансирован. Это означает независимость от темпов продаж и рыночных колебаний — важный фактор для покупателей в текущих условиях.
Срок завершения строительства заявлен на четвертый квартал 2027 года. Уже в день открытия зафиксировано большое количество бронирований, что говорит о высоком интересе к формату «готового опыта» вместо абстрактных обещаний.
Атмосфера событияПрезентация собрала сотни гостей. Люди приходили семьями: взрослые обсуждали инвестиции и архитектурные решения, дети проводили время в развлекательных зонах. Кульминацией вечера стало выступление рэп-исполнителя Begish, который задал динамичный тон всей программе.
Tian Shan 1 задает новую планку для рынка Бишкека, где на первый план выходят не только площадь, но и качество каждого метра, продуманность пространства и уровень жизни, который формируется задолго до завершения строительства.
Шоурумы открыты для посещения ежедневно:
- адрес: г. Бишкек, улица Токтоналиева, 165/1;
- телефон: +996 755 996 996;
- Instagram tianshan_1.kg.