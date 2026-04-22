09:35
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Бизнес

Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»

Карта «Элкарт+» постепенно выходит за рамки привычного платежного инструмента. Сегодня это уже доступ к целой системе бонусов, скидок и сервисов, которые делают повседневные расходы выгоднее.

Национальная платежная система «Элкарт» продолжает расширять программу лояльности, подключая партнеров из разных сфер от путешествий до образования.

Так, туристическая компания «Лови момент Тревел» предлагает скидку 8 процентов на пакетные туры и поездки «под ключ». Среди популярных направлений — Узбекистан.

В центре эстетической косметологии NeoLumo держателям карт предоставляют 10 процентов скидки на процедуры: от диагностики кожи до современных anti-age и аппаратных методик.

В сети DS optic можно сэкономить 15 процентов на подборе очков и контактных линз, а также воспользоваться услугами проверки зрения и консультациями специалистов. Ассортимент более 6 тысяч позиций и свыше 300 мировых брендов.

Шоурум OHRA предлагает 5 процентов скидки на женскую одежду от базовых вещей до актуальных трендов.

Тем, кто задумывается о новой профессии, стоит обратить внимание на студию Janym Motion: здесь действует скидка 10 процентов на курсы по моушн-дизайну и видеомонтажу с возможностью дальнейшей стажировки и трудоустройства.

Отдельные привилегии предусмотрены и для путешественников. В международном аэропорту «Манас» держатели «Элкарт+» могут воспользоваться бизнес-залом за 1 тысячу 300 сомов и услугой упаковки багажа за 400 сомов.

В ЗАО МПЦ («Элкарт») отмечают, что список партнеров будет расширяться, а значит возможностей экономить и получать дополнительные сервисы станет еще больше.

Лицензия НБ КР № 2001120515 от 12.05.2015.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/371240/
просмотров: 304
Версия для печати
