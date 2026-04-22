Ближний Восток: 20 тысяч моряков по-прежнему заблокированы в Ормузском проливе

Фото ИМО. Движение грузовых судов через Ормузский пролив до сих пор не восстановлено (Архивное фото)

Около 20 тысяч моряков и примерно две тысячи судов по-прежнему заблокированы в Ормузском проливе, который является одной из важнейших в мире морских артерий. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, до начала военных действий 28 февраля через пролив проходила примерно четверть мировой морской торговли нефтью, а также значительные объемы природного газа и удобрений.

Глава Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес подчеркнул, что моряки испытывают сильный стресс и крайнюю усталость. Он призвал обеспечить морякам бесплатный беспроводной доступ в интернет, чтобы они могли поддерживать связь со своими близкими.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что конфликт на Ближнем Востоке вызвал самый серьезный энергетический кризис в мире за последние десятилетия. Он подчеркнул, что зависимость от ископаемого топлива подвергает экономики риску нестабильности и роста затрат.

«Все это четко указывает на то, что ископаемое топливо не просто разрушает нашу планету — оно держит экономику в заложниках», — заявил генсек в видеообращении к участникам Петерсбергского климатического диалога.

Гутерриш подчеркнул, что чистая энергия открывает более надежный путь в будущее, и призвал к ускорению инвестиций, укреплению инфраструктуры и увеличению финансирования для поддержки глобального перехода.