21:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанцы победили на международном турнире по настольному теннису

Кыргызстанцы выиграли медали на международном турнире по настольному теннису. Об этом сообщил генеральный секретарь ассоциации данного вида спорта КР Шухрат Тешаев.

Традиционные состязания прошли 21-22 сентября в Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен». Их посвятили памяти первого и единственного мастера спорта СССР по данному виду в Кыргызстане Женишбека Таласбаева. Участвовали 82 спортсмена из Кыргызстана и Казахстана.

В одиночном разряде среди мужчин до 45 лет победил Азамат Эргешов, старше 45 лет — Закир Ташмухамедов (оба из КР). Среди женщин до 45 лет лучшей стала Ситора Холикова (КР), старше 45 лет — Кульжамиля Адилова (Казахстан). В парном разряде первенствовали Алишер Якупбаев и Талгат Сагындыков (оба из КР). 
Ссылка:
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Михаил Белоглазов выиграл седьмой тур чемпионата КР по настольному теннису
Закирян Абдулаев выиграл шестой тур чемпионата КР по настольному теннису
В Бишкеке провели пятый тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису
«Карвен» выиграл второй тур клубного чемпионата КР по настольному теннису
Закирян Абдулаев выиграл четвертый тур чемпионата КР по настольному теннису
В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по настольному теннису
«Альянс» выиграл первый тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису
Михаил Белоглазов победил во втором туре чемпионата КР по настольному теннису
Михаил Белоглазов выиграл первый тур чемпионата КР по настольному теннису
Алишер Якупбаев выиграл чемпионат Кыргызстана по настольному теннису
Популярные новости
Айсулуу Тыныбекова&nbsp;&mdash; первая чемпионка мира в&nbsp;истории кыргызской борьбы Айсулуу Тыныбекова — первая чемпионка мира в истории кыргызской борьбы
Десять фактов о&nbsp;чемпионке мира Айсулуу Тыныбековой Десять фактов о чемпионке мира Айсулуу Тыныбековой
Восходящая звезда дзюдо: Так хотел выиграть, что был готов бороться под наркозом Восходящая звезда дзюдо: Так хотел выиграть, что был готов бороться под наркозом
Кыргызстан победил Ливан в&nbsp;отборе на&nbsp;чемпионат Азии по&nbsp;футболу Кыргызстан победил Ливан в отборе на чемпионат Азии по футболу
Бизнес
Всемирный день чистоты: как его отмечали горожане Всемирный день чистоты: как его отмечали горожане
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело субботник во&nbsp;Всемирный день чистоты ОАО «МАМ» провело субботник во Всемирный день чистоты
Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в&nbsp;пограничном конфликте Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в пограничном конфликте
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы