Кыргызстанцы победили на международном турнире по настольному теннису

Кыргызстанцы выиграли медали на международном турнире по настольному теннису. Об этом сообщил генеральный секретарь ассоциации данного вида спорта КР Шухрат Тешаев.

Традиционные состязания прошли 21-22 сентября в Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен». Их посвятили памяти первого и единственного мастера спорта СССР по данному виду в Кыргызстане Женишбека Таласбаева. Участвовали 82 спортсмена из Кыргызстана и Казахстана.

В одиночном разряде среди мужчин до 45 лет победил Азамат Эргешов, старше 45 лет — Закир Ташмухамедов (оба из КР). Среди женщин до 45 лет лучшей стала Ситора Холикова (КР), старше 45 лет — Кульжамиля Адилова (Казахстан). В парном разряде первенствовали Алишер Якупбаев и Талгат Сагындыков (оба из КР).