Общество

Власти готовят реформу вузов до 2030 года, концепцию вынесли на обсуждение

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект Концепции развития высшего образования до 2030 года.

Документ определяет ключевые направления реформирования системы вузов и нацелен на создание современной, гибкой и конкурентоспособной модели образования.

Среди приоритетов — повышение качества подготовки специалистов, усиление связи университетов с рынком труда, развитие науки и инноваций, а также расширение международного сотрудничества.

В проекте отмечается, что действующая система сталкивается с рядом проблем: слабая практическая подготовка студентов, недостаточное участие работодателей, ограниченное финансирование и низкий уровень интеграции науки и образования.

Кроме того, планируется активная цифровизация вузов, развитие академической мобильности, внедрение программ двойных дипломов и расширение обучения на иностранных языках.

Реализация концепции будет возложена на Министерство науки, высшего образования и инноваций, которое также будет ежегодно отчитываться о ходе реформ.

Ожидается, что принятие документа позволит повысить конкурентоспособность выпускников и усилить вклад университетов в экономическое развитие страны.

Постановление вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.
Материалы по теме
Пройти госаккредитацию обязали медицинские вузы Кыргызстана
Депутат: Студенты вузов Бишкека возмущены высокой оплатой пропусков пар
Трупы без родных хотят отдавать вузам. В ЖК внесли скандальный законопроект
Выставка «Образование в России» открылась в Кыргызстане
Депутат призвала повысить зарплату педагогам вузов, спузов и профлицеев
В Минпросвещения КР обсудили реформу образования с представителями АБР
Ротация студентов между регионами: новая инициатива вызвала вопросы в обществе
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
Верховный суд расширяет сотрудничество с университетским сообществом
В Кыргызстане пересмотрят программы вузов и уберут устаревшие предметы
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
Скидки и&nbsp;привилегии по&nbsp;картам &laquo;Элкарт+&raquo; Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
