Власти готовят реформу вузов до 2030 года, концепцию вынесли на обсуждение

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект Концепции развития высшего образования до 2030 года.

Документ определяет ключевые направления реформирования системы вузов и нацелен на создание современной, гибкой и конкурентоспособной модели образования.

Среди приоритетов — повышение качества подготовки специалистов, усиление связи университетов с рынком труда, развитие науки и инноваций, а также расширение международного сотрудничества.

В проекте отмечается, что действующая система сталкивается с рядом проблем: слабая практическая подготовка студентов, недостаточное участие работодателей, ограниченное финансирование и низкий уровень интеграции науки и образования.

Кроме того, планируется активная цифровизация вузов, развитие академической мобильности, внедрение программ двойных дипломов и расширение обучения на иностранных языках.

Реализация концепции будет возложена на Министерство науки, высшего образования и инноваций, которое также будет ежегодно отчитываться о ходе реформ.

Ожидается, что принятие документа позволит повысить конкурентоспособность выпускников и усилить вклад университетов в экономическое развитие страны.

Постановление вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.