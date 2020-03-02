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Спорт

В третьем туре чемпионата КР по настольному теннису победил Талгат Сагындыков

Фото АНТ КР. Эпизод чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» накануне прошел третий тур открытого чемпионата Кыргызстана по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

За победу боролись 82 спортсмена. В высшей лиге в третий раз подряд лучшим стал Талгат Сагындыков. На втором месте Азиз Кыдырбаев, на третьем – Нуртай Курманалиев. В первую лигу выбыли Талант Сагындыков и Бактыбек Нишанов. В следующем туре их сменят Акылбек Касымов и Анатолий Демин.

Чемпионат состоит из 10 туров. Второй провели в феврале, четвертый наметили на 4 апреля.
Ссылка: https://24.kg/sport/145228/
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