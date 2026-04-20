Чемпионат Азии по дзюдо. Сборная Кыргызстана стала третьей в командном турнире

Сборная Кыргызстана по дзюдо накануне завоевала бронзовые медали на чемпионате Азии в Китае. Об этом сообщает международная федерация.

В турнире приняли участие 10 сборных — по трое женщин и мужчин.

В 1/4 финала наши спортсмены победили соперников из Таджикистана, но в полуфинале уступила сборной Монголии, которые в финале были сильнее казахских атлетов. Затем кыргызстанцы победили команды из Индии и ОАЭ.

Отметим, для дзюдоистов из Кыргызстана это первая медаль в командном турнире на чемпионатах Азии.