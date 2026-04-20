21:15
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Спорт

Чемпионат Азии по дзюдо. Сборная Кыргызстана стала третьей в командном турнире

Фото Международной федерации дзюдо. Сборная Кыргызстана

Сборная Кыргызстана по дзюдо накануне завоевала бронзовые медали на чемпионате Азии в Китае. Об этом сообщает международная федерация.

В турнире приняли участие 10 сборных — по трое женщин и мужчин.

В 1/4 финала наши спортсмены победили соперников из Таджикистана, но в полуфинале уступила сборной Монголии, которые в финале были сильнее казахских атлетов. Затем кыргызстанцы победили команды из Индии и ОАЭ.

Отметим, для дзюдоистов из Кыргызстана это первая медаль в командном турнире на чемпионатах Азии. 
Ссылка: https://24.kg/sport/371137/
просмотров: 194
Версия для печати
20 апреля, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 апреля: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 апреля: без осадков
20:45
Чемпионат Азии по дзюдо. Сборная Кыргызстана стала третьей в командном турнире
20:20
В Нарыне компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушение строительных норм
20:01
Ученица из Кыргызстана завоевала бронзу на математической олимпиаде
19:47
Милиция расследует ДТП на трассе Ош — Гульча, в котором погибли пять человек