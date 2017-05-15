В Бишкеке прошел второй тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» накануне прошел второй тур открытого клубного чемпионата Кыргызстана. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

По его словам, за победу боролись 12 команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Украины. Без поражений выступила команда «Алмата» (РК). На втором месте — бишкекский «Альянс», на третьем — «Караганда» (РК). За «Альянс» играли Алишер Якупбаев, Талгат Сагындыков и Герман Дебижанский.

По итогам двух туров лидеры общего зачета расположились в таком же порядке: «Алмата», «Альянс», «Караганда». Всего чемпионат состоит из четырех туров. Третий тур намечен на сентябрь.