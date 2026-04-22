Пытался сбежать. Водителя в наркотическом и алкогольном опьянении лишат прав

В ходе одного из рейдов по городу Бишкеку сотрудниками УПСМ была остановлена автомашина марки Subaru. Однако на законное требование об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ города Бишкека.

По ее данным, в результате преследования транспортное средство было остановлено. При этом водитель, маневрируя, выехал на тротуар и предпринял еще одну попытку скрыться. После остановки он покинул автомобиль и попытался убежать, но был незамедлительно задержан сотрудниками УПСМ.

В ходе проверки установлено, что водитель находился одновременно в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Автомобиль был водворен на штрафную стоянку. В отношении водителя составлены соответствующие протоколы о правонарушениях, которые будут направлены в суд для рассмотрения вопроса о лишении его права управления транспортным средством.