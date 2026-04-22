Происшествия

Пытался сбежать. Водителя в наркотическом и алкогольном опьянении лишат прав

В ходе одного из рейдов по городу Бишкеку сотрудниками УПСМ была остановлена автомашина марки Subaru. Однако на законное требование об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ города Бишкека.

По ее данным, в результате преследования транспортное средство было остановлено. При этом водитель, маневрируя, выехал на тротуар и предпринял еще одну попытку скрыться. После остановки он покинул автомобиль и попытался убежать, но был незамедлительно задержан сотрудниками УПСМ.

В ходе проверки установлено, что водитель находился одновременно в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Автомобиль был водворен на штрафную стоянку. В отношении водителя составлены соответствующие протоколы о правонарушениях, которые будут направлены в суд для рассмотрения вопроса о лишении его права управления транспортным средством.
Материалы по теме
Остановку у старого автовокзала превратили в парковку. УПСМ налагает штрафы
В Бишкеке водитель сбил инспектора и сломал ему ногу при попытке скрыться
В Бишкеке водитель заблокировал стройку и задержал восемь грузовиков на 1,5 часа
УПСМ ответило на жалобу о машине с разными номерами в Бишкеке
В Бишкеке остановили водителя авто с тонировкой лобового стекла
В Кыргызстане водителей авто с линзами и LED-фарами отправляют за справками
На улице Суеркулова сбили пенсионерку, дело не расследуют уже месяц
В центре Бишкека задержали пьяного водителя: виноваты друзья, а за рулем был он
В приложении «Мой город» можно найти эвакуированный автомобиль
Смертельное ДТП на пешеходном переходе в Бишкеке: погиб 24-летний парень
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5 В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5
Житель Бишкека попытался покончить с&nbsp;собой во&nbsp;время сноса его дома Житель Бишкека попытался покончить с собой во время сноса его дома
В&nbsp;Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5
В&nbsp;Бишкеке разыскивают мужчину, связь с&nbsp;которым пропала 10&nbsp;лет назад В Бишкеке разыскивают мужчину, связь с которым пропала 10 лет назад
Скидки и&nbsp;привилегии по&nbsp;картам &laquo;Элкарт+&raquo; Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
Новый депутат принес присягу в парламенте Новый депутат принес присягу в парламенте
10:21
В парламенте предлагают заслушать мэрию Бишкека по городским проблемам
10:04
Ближний Восток: 20 тысяч моряков по-прежнему заблокированы в Ормузском проливе
09:51
Власти готовят реформу вузов до 2030 года, концепцию вынесли на обсуждение
09:49
В Бишкеке пресечен канал незаконного оборота психотропных веществ и прекурсоров