В Бишкеке стартовал чемпионат КР по самбо. По итогам сформируют сборную

Во Дворце спорта имени Кожомкула сегодня стартовал чемпионат Кыргызской Республики по борьбе самбо.

По данным Федерации самбо, по итогам турнира сформируют национальную сборную команду. Соревнования продлятся до 18 февраля.

15 февраля состоялась конференция, в работе которой приняли участие спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев, ветераны борьбы самбо, а также члены федерации.

Марлен Маматалиев поприветствовал делегатов конференции, отметил достижения кыргызских самбистов и пожелал им дальнейших успехов. В связи с возросшей служебной занятостью он передал полномочия руководителя Федерации самбо Бишкека депутату парламента, заслуженному мастеру спорта по борьбе самбо Жаныбеку Аматову. Решением делегатов конференции Марлен Маматалиев единогласно избран почетным президентом федерации.

Президент Федерации самбо Азиз Ибраев, генеральный секретарь Мирлан Акеров и руководитель исполнительного комитета Мурат Арыстанбеков переизбраны на новый пятилетний срок.